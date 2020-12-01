В кинотеатрах Могилева покажут тематические фильмы к Всемирному дню борьбы со СПИДом

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатрах Могилева сегодня пройдут тематические показы фильмов к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

Вниманию зрителей будет представлен документальный фильм "Наркотики. Секреты манипуляции" (Россия). Кино расскажет о проблеме наркомании среди молодежи. Возрастное ограничение 12+.

"Авторы фильма расскажут об уловках наркодельцов, алгоритмах вовлечения подростков в наркоманию. Лента направлена на предотвращение множества роковых ошибок, которые так легко совершить в подростковом возрасте", - отметили специалисты.

Показы пройдут в малых залах кинотеатров "Родина", "Чырвоная зорка", "Космос", "Ветразь".

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Впервые он был провозглашен ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден для повышения осведомленности людей об опасности СПИДа, а также в память о жертвах этого заболевания.-0-