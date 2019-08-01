В китайском Чунцине к концу 2020 года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе государственного сельскохозяйственного технопарка района Юйбэй китайского города Чунцин до конца 2020 года планируется построить поселок с белорусским колоритом - туристический комплекс с прототипом Несвижского замка. Соглашение об инвестиционном сотрудничестве в рамках данного проекта подписано сегодня в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Архитектурные объекты Минской области будут использованы в качестве прототипов застройки и ландшафтных моделей. Создание объекта будет способствовать развитию туризма и торговли, организации культурных обменов.
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