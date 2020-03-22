В Клецке приняли присягу 69 военнослужащих из состава территориальных войск

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня приняли присягу 69 военнослужащих, призванных в ходе учений в состав территориальных войск Клецкого района, сообщили БЕЛТА в Минском областном исполнительном комитете.

В Клецке развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Личный состав отрабатывает вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решает другие внезапно возникающие задачи.

В церемонии участвовал и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он рассказал, что почти 180 военнообязанных призваны в состав территориальных войск Клецкого района. Военную присягу на площади принял не весь личный состав, а только те, кто раньше ее не принимал - это 69 человек.

Военный комиссар Минской области Игорь Тарабеш отметил, что вскоре для военнослужащих пройдут занятия в составе взводов и рот. Приобретенные знания и навыки личный состав продемонстрирует в ходе командно-штабного учения, которое станет главным экзаменом проверки территориальной обороны района.

Председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин отметил, что войскам территориальной обороны отводится важная роль в деле защиты Отечества. При этом, чтобы молодое белорусское государство успешно развивалось и крепло, каждый на своем месте обязан делать все от него зависящее. "Будьте верны своему долгу, - обратился он к военнослужащим. - Служите честно, изучайте военную тактику и стратегию, учитесь владеть оружием и техникой, проявляйте взаимовыручку, повышайте боевое мастерство. Пусть сегодняшнее событие всегда остается в вашей памяти, вдохновляет и поддерживает на трудном воинском пути".

По словам губернатора, символично и то, что призванные из резерва бойцы приняли военную присягу накануне 75-летия Великой Победы. Беларусь, в том числе и Минская область, внесла огромный вклад в разгром фашизма. "Мы всегда должны помнить об этом подвиге, чтить и уважать героизм наших отцов, дедов и прадедов", - подчеркнул Александр Турчин.

По окончании церемонии в районном центре культуры для виновников торжества и жителей Клецкого района состоялся праздничный концерт академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. А после военнослужащие нового пополнения по традиции отправились в первое увольнение.-0-

Фото Минского областного исполнительного комитета