В Клецке восстановили местную версию обрядового праздника Щедрец

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке в канун старого Нового года работники культуры района планируют показать обрядовый праздник Щедрец, который восстановили благодаря воспоминаниям старшего поколения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала методист по народному творчеству районного центра культуры Ольга Пилецкая.

Идея проекта появилась после того, как работники культуры пообщались с взрослыми земляками, которые помнят о традиционном проведении обряда щедрования. "Узнавали много интересного от старшего поколения, но основой все же стала информация директора Лазовичского сельского дома культуры Сергея Машко, который давно изучает традиции нашего региона, - рассказала Ольга Пилецкая. - Он подсказал, какие старые песни использовали во время щедрования, как проходил обряд и с какими атрибутами люди заходили в дома, что и стало основой для постановки традиционного обрядового праздника".

Так, среди уникальных особенностей местного обрядового праздника - самодельная старинная восьмиконечная Вифлеемская звезда. Ее делали из сита и прутиков, которые соединялись и обклеивались бумагой. Это позволяло оставаться им подвижными, благодаря чему звезда легко крутилась вокруг своей оси. В центр всегда помещали иконку и свечу, которая была призвана освещать людям путь. Есть и другая особенность в местном обряде: если в других регионах среди персонажей всегда присутствовали Журавль или Коза, то здесь жители обязательно переодевались в Жеребую Лошадь. "Считалось, если приводишь такого персонажа в дом - предстоящий год будет плодовитым и богатым", - отметила Ольга Пилецкая.

Также в обрядовом празднике прозвучит старая версия "завитальной" песни и веселые частушки, однако абсолютно все традиции в постановке отразить не удалось. Если раньше в данной местности колядовали только молодые парни, то среди участников обрядового праздника будут и девушки. "Всего в постановке насчитывается десять персонажей - Черт и Поп, Звездарь, Мехоноша, Поводырь, Врач, Еврей, Волк, Медведь, Жеребая Лошадь", - рассказала методист по народному творчеству.

Обрядовый праздник Щедрец работники культуры проведут 13 января. В связи с эпидемиологической ситуацией посещение домов будет организовано исключительно по индивидуальным заявкам.-0-