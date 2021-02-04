В Клецком районе без воды были 50 домов, школа, детсад и котельная

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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе без воды были 10 многоквартирных, 40 частных домов, детсад, школа и котельная. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"3 февраля в 10.45 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в поселке Рассвет Клецкого района Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 10 многоквартирных и 40 частных жилых домов, детский сад, школа и котельная. Организовывался подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.
В 14.50 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-