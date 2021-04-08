8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе из-за аварии без воды были 5 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 апреля в 10.10 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 89 мм в агрогородке Щепичи Клецкого района Минской области по ул. Советской, 48. Без водоснабжения оставались 5 многоквартирных жилых домов. Организовывался подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.

В 16.00 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-