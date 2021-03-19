19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе из-за аварии без воды были 63 дома и детский сад-средняя школа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 марта в 11.26 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в агрогородке Кухчицы Клецкого района Минской области по ул. Юбилейной, 12. Без водоснабжения оставались 15 многоквартирных, 48 частных жилых домов и Кухчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа", - рассказали в пресс-службе.

В 13.30 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-