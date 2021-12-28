В Кличеве сотрудники МЧС поздравили с праздниками ребят из детского дома семейного типа

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС привезли подарки в детский дом семейного типа Кундиковых из Кличева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.

"Детский дом семейного типа Кундиковых считается одним из самых больших в районе, - рассказала Инесса Елфимова. - Маргарита Владимировна и Сергей Алексеевич за 32 года вырастили и воспитали 47 детей, из которых только четверо родные, а остальные - приемные. Сегодня в доме проживают 9 приемных детей. В этом году Кундиковы в 30-й раз стали бабушкой и дедушкой. К слову, средний сын семейной пары Захар решил пойти по стопам родителей. Теперь они вместе с супругой Юлией растят шестерых детей, пять из которых приемные".

Работники МЧС шефствуют над детским домом уже много лет и традиционно в преддверии новогодних праздников появляются в дружной семье с подарками. Благодаря такому вниманию в доме Кундиковых в прошлые годы появились компьютер и цифровой фотоаппарат, а также набор корпусной мебели для детских комнат. В этом году в доме понадобилось заменить окно: спасатели приобрели стеклопакет и все необходимое для его установки.

С наступающими праздниками семью Кундиковых лично поздравил начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. Он пожелал ребятам успехов в учебе, стремления к новым вершинам и достижения поставленных целей. Начальник управления вручил детям и родителям сладкие подарки. В свою очередь ребята угостили спасателей рождественскими пряниками, изготовленными своими руками.-0-

Фото Могилевского областного УМЧС