5 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе началась реконструкция мемориального комплекса "Усакино". Работы будут проходить в два этапа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Кличевского районного Совета депутатов Владимир Книга.

"Работы будут проходить в несколько этапов. Мы уже приступили к текущему ремонту мемориала - он посвящен памяти сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням Вязень и Селец и погибшим в них мирным жителям и входит в состав мемориала партизанской славы. Работы планируем закончить к 9 мая. Всего на эти работы было выделено около Br200 тыс.", - рассказал Владимир Книга.

Параллельно этому идет разработка проекта под ключ по реконструкции мемориала партизанской славы. Здесь запланированы масштабные работы - мемориал не обновлялся с 1985 года. "Необходимо заменить асфальтовое покрытие, укрепить и привести в порядок стену памяти - обновить и покрасить. Кроме этого, нужно обновить тротуарную плитку, провести электричество для дальнейшего освещения комплекса", - отметил председатель районного Совета депутатов.

Всего на реконструкцию комплекса в Усакино выделено Br1 млн. Также открыт благотворительный счет, куда каждый желающий сможет перевести денежные средства.

"Помимо самого мемориала в наших планах привести в порядок и партизанскую деревню. Здесь будем обращаться за помощью к жителям нашего района и предприятиям - будем проводить субботники. У нас очень ответственные и отзывчивые люди - мы уверены в том, что нам обязательно помогут. Потому что уже сейчас идут разговоры о том, что мы не просто проводим реконструкцию комплекса, но и возрождаем память о тех героях, которые в 1942 году дали отпор немецко-фашистским захватчикам, жертвуя своими жизнями. Обязательно будем привлекать к работе молодежь - в ближайших планах высадить памятные аллеи из берез, красных кленов и других деревьев", - рассказал Владимир Книга.

Реконструкцию мемориала партизанской славы "Усакино" планируют закончить к 3 июля текущего года.-0-