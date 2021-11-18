В Климовичах после капремонта возобновит работу межрайонное инфекционное отделение

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Климовичской районной больнице после капитального ремонта возобновит работу межрайонное инфекционное отделение. Пациенты соответствующего профиля начнут поступать уже с 20 ноября, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения Светлана Асмоловская.
"В одноэтажном корпусе 1986 года постройки заменена крыша и канализационная система, отремонтировано крыльцо, частично сделана внутренняя отделка, - отметила Светлана Асмоловская. - Благоустройство коснулось и прилегающей территории: заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки, парапеты. На все ремонтные работы ушло 3 месяцев. В ближайших планах - дооснащение корпуса концентраторами кислорода в необходимом количестве: планируется, что дополнительно будет закуплено 12 аппаратов".
В межрайонном стационаре оказывают помощь пациентам инфекционного профиля Климовичского, Костюковичского и Хотимского районов. Отделение рассчитано на 15 полностью изолированных друг от друга боксов, каждый из которых имеет отдельный вход, свою вентиляционную систему, а также санузел. На капитальный ремонт из средств областного бюджета выделен Br1 млн. По словам Светланы Асмоловской, в обновленном здании значительно улучшатся условия пребывания пациентов.-0-
Фото Олега Фойницкого