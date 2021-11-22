В Климовичском районе строят первый в области репродуктор на 3,6 тыс. свиней

22 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. В Климовичском районе строят первый в области свиноводческий репродуктор на 3,6 тыс. голов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Климовичского райисполкома Александр Шапкин.

"В Климовичском районе приступили к реализации крупного инвестиционного проекта - строительству репродуктора на 3,6 тыс. голов основных свиноматок, - отметил Александр Шапкин. - Участок, выделенный под застройку в районе д. Грязивец, составляет 24 гектара. Сейчас здесь производят земляные работы, закладывают фундамент под постройки производственного и хозяйственного назначения. Так, для организации рельефа под строительство пришлось выкорчевать 9 гектаров лесных насаждений. Комплекс стоимостью свыше Br70 млн планируется ввести к 2023 году. Здесь будет создано около 100 новых рабочих мест. Заказчиком объекта выступил Климовичский комбинат хлебопродуктов".

Строящийся репродуктор будет производить около 90 тыс. голов поросят ежегодно. Их будут доращивать до 32-34 кг (это примерно 1,5-2 месяца жизни), а затем передавать для заключительного откорма на действующий свинокомплекс "Сосны", где сейчас ведется капитальный ремонт и техническая модернизация. "С введением нового репродуктора мы придем к современным подходам в свиноводстве, когда воспроизводство и откорм осуществляются абсолютно на разных площадках, - подчеркнул Александр Шапкин. - Разделение биологических циклов поможет избежать большого урона в случаях массовых инфекций, в частности, африканской чумы. Кроме того, новые технологии кормления, вентиляции и навозоудаления позволят удешевить свинину и производимую из нее продукцию".

Александр Шапкин

Всего на территории нового репродуктора будет возведено около 50 зданий и сооружений. Здесь появится 8 свинарников по 168 м в длину, у каждого из которых будет свое предназначение: для опороса, осеменения, содержания супоросных свиноматок и поросят. Строительством также предусмотрены станция перекачки стоков, здание карантина, пункт мойки и дезинфекции транспорта с проходной, рампа приема и отгрузки свиней, навес для сельскохозяйственных машин, котельная, площадка для отдыха, дизельная электростанция и трансформаторная подстанция, убойный цех.

"До конца года на строительном объекте появятся каркасы зданий, будут подведены инженерные коммуникации: газ, линии электроснабжения, водопровод, - подчеркнул начальник участка Климовичского ПМК-256 Михаил Шунькин. - На развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для будущего репродуктора из средств областного и республиканского бюджетов выделено Br3,4 млн, из которых в этом году освоят Br1,7 млн. Финансирование предусмотрено указом Президента №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области".

Рядом с территорией репродуктора построят водонапорную башню, водозабор и станцию обезжелезивания - по технологии свиному поголовью необходима чистая вода без примесей. Чтобы все успеть в намеченные сроки (объект необходимо ввести всего за год), работы параллельно выполняет сразу несколько подрядчиков. Так, на стройке полным ходом трудятся представители ПМК Климовичского, Костюковичского, Кричесвкого, Хотимского, Белыничского и Могилевского районов.

"Сегодня на откорме Климовичского комбината хлебопродуктов около 24 тыс. голов свиней, - продолжил Александр Шапкин. - С вводом репродуктора их число возрастет в разы, однако на качество откорма это не повлияет: комбинат производит достаточное количество комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птиц. Откормочные площадки внутри района также приводятся в порядок. Так, на территории свинокомплекса "Сосны", где соблюдается полный цикл выращивания поголовья свиней от рождения до отправки на мясокомбинат, только в этом году выполнен капитальный ремонт с технической модернизацией 4 свинарников. Работы продолжатся и в следующем году. Здесь поэтапно внедряются передовые тенденции и технологии: от кормления до навозоудаления. Все будет сделано таким образом, чтобы существенно увеличить производственные показатели".

Сегодня в Могилевской области обновляется 5 свинокомплексов: 2 из них расположено в Могилевском районе и по одному - в Климовичском, Чериковском и Мстиславском (на стадии завершения). Здесь проходит капитальный ремонт с последующей модернизацией оборудования, уточнил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Владимир Капустин.-0-

Александр Шапкин и Михаил Шунькин

Фото Олега Фойницкого