В Кобрине планируют в 2021 году начать строительство сада-школы

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в 2021 году планируют начать строительство учебно-педагогического комплекса "Детский сад - начальная школа", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Мартынюк.

Учебно-педагогический комплекс возведут в южной части города. Сейчас специалисты "Брестпроекта" занимаются разработкой проектно-сметной документации. Финансироваться объект будет из областного бюджета, его включат в региональную инвестиционную программу. Учреждение будет рассчитано на 471 место. Ожидается, что в 2022 году оно откроет свои двери для детей и педагогов.

"Этот проект типовой, такие уже реализованы в Бресте. Наши специалисты изучили опыт брестчан, узнали о замечаниях, чтобы мы могли что-то улучшить на стадии проектирования и строительства, - рассказал Александр Мартынюк. - Школа-сад будет востребована. В этой части города находятся два микрорайона многоквартирной застройки, рядом - новый квартал индивидуальной застройки. Во-первых, сможем разгрузить начальные классы в соседних школах. Во-вторых, улучшится адаптация детей при переходе из садика, потому что обучение они продолжат в том же здании".

Учреждение образования возведут в развивающемся микрорайоне, где будут проживать около 3 тыс. человек. Его строительство началось в 2013 году. К 2022-му там должны разместиться 24 многоэтажных дома. "Сейчас пять домов - в стадии строительства. Еще столько же появятся в будущем. Если все будет идти по плану, то в 2022 году рассчитываем завершить строительство микрорайона", - отметил зампредседателя райисполкома.

Затем строители переместятся ближе к центральной части Кобрина, займутся освоением свободных территорий. В частности, в новом квартале на улице Николаева планируется возвести десять домов высотой в пять этажей и выше.-0-