В Кобрине реконструировали здание агентства по госрегистрации и земельному кадастру

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание кобринского филиала Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру сегодня открыли после реконструкции. В мероприятии принял участие председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехэтажное здание филиала находится в центре Кобрина. "Основное, что подтолкнуло к реконструкции, - прием клиентов проводился на третьем этаже. Людям было неудобно, в первую очередь физически ослабленным. Мы улучшили логистику, на первом этаже сделана пристройка. Теперь все необходимые услуги можно получить и оплатить в одном месте. Улучшились и условия работы персонала", - рассказал заместитель директора Брестского агентства по госрегистрации и земельному кадастру Виталий Подлужный.

Строители отремонтировали три этажа, подвальные помещения, создали безбарьерную среду. Примерно на 180 кв.м благодаря строительству пристройки увеличена площадь 1-го этажа. Именно там специалисты будут обслуживать клиентов. В двух кабинах предусмотрен прием граждан по административным процедурам, еще в одной - прием юридических лиц. Там же находятся касса, кабины выдачи готовых документов и приема на техническую инвентаризацию. Отдельно оборудован кабинет для удостоверения сделок и комната для проведения расчетов.

В кобринском филиале агентства внедрена услуга электронной очереди, работает электронная справочная система. Своей очереди клиенты смогут ожидать в комфортных условиях (в холле стоят диванчики, кулер с водой, есть средства для дезинфекции рук).-0-