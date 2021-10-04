В Кобрине ремонтируют мост через Мухавец: в ноябре планируют открыть движение

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине продолжается капитальный ремонт моста через реку Мухавец. Движение транспорта по нему планируют открыть в ноябре, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Мартынюк.

"Капитальный ремонт по плану заканчивается в июне 2022 года. Все идет к тому, что мы вложимся в нормативные сроки. Движение транспорта планируем открыть раньше, чем мост будет введен в эксплуатацию. Генподрядчик нам обещает, что транспорт сможет пойти в ноябре", - рассказал Александр Мартынюк.

При обследовании моста, который связывает улицы Советская и Пролетарская, выяснилось, что из 11 пролетов два (длиной более 80 м) требуют замены. Мостостроители их демонтировали и положили новые несущие конструкции из металлических балок. Выполнено бетонное монолитное перекрытие. Сверху строители укладывают новое дорожное покрытие. Также установлено турникетное ограждение, проложены пешеходные дорожки. После тестовых испытаний можно будет пустить транспорт.

"Конечно, для города это очень важный объект. В Кобрине есть два городских моста, движение по ним распределяется примерно поровну. Так называемый старый - двухполосный, а этот - четырехполосный. Нагрузка с первого моста снизится, движение войдет в нормальное русло, как было прежде", - добавил зампредседателя райисполкома.

Дальше специалисты будут выполнять работы, которые не влияют на безопасность движения и прочность моста. В частности, речь идет о благоустройстве, оштукатуривании, бетонировании, покраске конструкций.-0-