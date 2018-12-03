В Кобрине завершили реконструкцию психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на укрепление материально-технической базы домов-интернатов в этом году направлено Br3,2 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

Самым капиталоемким проектом стала реконструкция комплекса зданий Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. В настоящее время работы завершены, вскоре ожидается открытие обновленного учреждения стационарного соцобслуживания. Там проведена тепловая реабилитация сооружений, заменены инженерные коммуникации, оборудование, созданы дополнительные элементы безбарьерной среды, благоустроена прилегающая территория. Средства на модернизацию - более Br2,5 млн - были выделены из областного бюджета.

Также завершен капитальный ремонт с модернизацией корпуса Коссовского дома-интерната в Ивацевичском районе, на который потрачено около Br600 тыс.

По словам Василия Соловчука, модернизация позволяет увеличивать коечный фонд в стационарных учреждениях социального обслуживания населения. Так, в Леснянском доме-интернате общего типа Барановичского района завершили ремонт помещений главного корпуса психоневрологического отделения. В результате для будущих постояльцев дополнительно создано 30 мест. В ближайшее время начнется заселение. Само отделение для людей с психоневрологическими заболеваниями на базе учреждения было открыто в прошлом году. Первоначально здесь приняли 70 человек.

В августе текущего года также увеличился коечный фонд в Жабчицком психоневрологическом доме-интернате в Пинском районе. Здесь под жилье перепрофилировали вспомогательные помещения, благодаря чему численность проживающих выросла на 30 человек - до 330. В целом за два года в домах-интернатах области дополнительно создано 130 мест для людей с психоневрологическими заболеваниями.

В настоящее время в стационарных учреждениях социального обслуживания Брестской области проживают 2,3 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. (79%) - в психоневрологических домах-интернатах.-0-