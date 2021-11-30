30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе бывший друг девушки похитил у ее отца $50 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

В правоохранительные органы обратился 52-летний предприниматель и сообщил, что у него из сейфа в квартире пропала крупная сумма валюты.

В считанные дни следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника. Им оказался 19-летний неработающий местный житель, бывший друг дочери потерпевшего. Молодой человек приходил к девушке в гости и сумел подобрать пароль от сейфа. Начиная с июля, улучив удобный момент, когда оставался один в комнате, он брал деньги из сейфа. Всего фигурант вынес $50 тыс.

Кобринский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.-0-