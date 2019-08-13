В Кобринском районе выпало 2,5 декадной нормы осадков

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе с 21.00 12 августа до 9.00 13 августа выпали две с половиной декадной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУ "Брестоблгидромет".

По данным гидрологического поста Меленково, выпало 59,5 мм осадков, что соответствует двум с половиной декадным нормам. Синоптики такое явление называют опасным. В эпицентре стихии оказался Кобрин. Гроза накрыла райцентр 12 августа около 18.00. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра. Дождь подтопил улицы. Пользователи соцсетей сообщали о поваленных деревьях вдоль трассы.

Как сообщили на РУП "Брестэнерго", в результате ливневых дождей и шквалистого ветра на территории Кобринского района произошло отключение семи линий электропередачи 10 кВ, 145 трансформаторных подстанций. Были обесточены 25 населенных пунктов, 21 ферма и семь зерносушильных комплексов, повреждены четыре опоры линии электропередачи. Основными причинами отключений стали падения деревьев с обрывом проводов и грозовые перенапряжения.

На 10.00 13 августа остаются отключенными две высоковольтные линии, 20 трансформаторных подстанций, три населенных пункта, две фермы. Аварийно-восстановительные бригады "Брестэнерго" ведут замену поврежденных опор и восстанавливают оборванные провода линий электропередачи.

Сегодня ночью и утром грозы прошли во многих районах Брестской области. Сильных порывов ветра на метеостанциях не зафиксировано. В областном центре с утра выпало более 16 мм осадков, или немногим более половины декадной нормы. Других неблагоприятных явлений не отмечалось.-0-

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