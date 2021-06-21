В комплексе "Тростенец" пройдет митинг-реквием к 80-й годовщине начала войны

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, с самого утра 22 июня развернутся по всей стране. В Минске центральным событием станет митинг-реквием в мемориальном комплексе "Тростенец" на территории бывшего лагеря смерти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Ровно в 4 утра, когда фашистская армия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз, состоится памятная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Среди прочих отдать дань памяти сюда придут наследники тех, кто первыми встретил врага у порога, - работники Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Знаковые места, где минутой молчания, цветами и словами признательности освободителям за мирное небо над головой почтят память павших, есть в каждом районе Минска. Это братская могила неизвестного солдата по ул.Пирогова, 1, площадка возле братской могилы по пр.Дзержинского; площадь Победы у Вечного огня (12.00), мемориальный комплекс "Масюковщина" (12.00), кладбище "Военное" (12.00), братские могилы по ул.Толбухина и в Лошицком усадебно-парковом комплексе. В Университете гражданской защиты МЧС организуют памятную концертную программу, в гимназии №35 пройдет конкурс "Песни военных лет". Цветы лягут к подножию памятника И.Солтысу, а в лингвогуманитарном колледже состоится встреча со свидетельницей военного лихолетья - бывшей узницей.

Около тысячи минчан, включая руководство города, представителей общественных и молодежных организаций соберутся на территории мемориального комплекса "Тростенец".

По количеству жертв фашизма лагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. По официальным данным, здесь погибли 206,5 тыс. человек (по неофициальным - в два с лишним раза больше) - мирные жители Беларуси, в том числе узники Минского гетто, советские военнопленные, участники антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, представители еврейского населения Западной Европы, депортированные в Минск для уничтожения. Масштабы уничтожения были столь огромны и ужасны (людей пытали, избивали, расстреливали, сжигали), что мест, где ныне пепел и прах убитых, на территории бывшего лагеря сразу четыре: "Рвы-могилы" в урочище Благовщина, "Яма-печь" в урочище Шашковка, "Поле погребения" и бывший колхозный "Сарай".

22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти". Обустройство мемориала в урочище Благовщина (в 1,5 км от деревни Малый Тростенец) еще продолжается, первая очередь была введена летом 2018 года. Именно в Благовщине в полдень волонтеры движения "Доброе сердце" почтут память о погибших героях минутой молчания. Активисты БРСМ зажгут 500 лампад в форме сердца в рамках республиканского патриотического проекта "Память сердца". И полсотни ребят-активистов городской молодежной организации после торжественного митинга организуют уборку территорий мемориального комплекса.-0-