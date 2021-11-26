В консолидированный бюджет Могилевской области за 10 месяцев поступило почти Br1,4 млрд

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В консолидированный бюджет Могилевской области за январь - октябрь этого года поступило почти Br1,4 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
Наибольшие суммы составили поступления подоходного налога - около Br480 млн, или 35,1%, налога на добавленную стоимость - более Br190 млн, или 13,9%, налога на прибыль - Br136,6 млн, или 10%, налога при УСН - почти Br70 млн, или 5,1%, акцизов - Br68,5 млн, или 5%.
В десятку лидеров по формированию бюджета Могилевской области, на долю которых приходится более 20% общих поступлений, вошли: РУП "Могилевэнерго", Климовичский ЛВЗ, ЗАО "Бобруйский бровар", ООО "Кронохем", РУП "Могилевоблгаз", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", ЗАО "Завод полимерных труб" и СООО "Оазис Груп".-0-