В Копище под Минском построили детский сад в стиле карандашного рисунка

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В комплексе "Новая Боровая", что в деревне Копище под Минском, возвели детский сад для 230 маленьких жителей этого комплекса и прилегающей застройки. Здание и двор оформлены в концепции карандашного рисунка: расписные фасады, красочные интерьеры, мультяшные игровые площадки. Подробности БЕЛТА сообщили в компании, которая застраивает "Новую Боровую".

Детский сад, возведенный за год, будет передан на баланс государства - управлению по образованию Минского райисполкома. После этого начнут формировать 12 детских групп для разных возрастов - от трех до шести лет. Занятия начнутся уже осенью.

По сложившейся практике в растущем районе застройщик при возведении жилья берет на себя ответственность за создание сопутствующей социальной инфраструктуры. Дизайнеры и архитекторы экспериментируют с планировочными решениями, функциональным зонированием, фасадами и благоустройством.

Монолитно-каркасное трехэтажное здание кажется визуально просторнее из-за широких коридоров и больших окон. Для каждой группы обустроены свои гардеробная, комната для занятий и спальня, а в уборных все умывальники и раковины подобраны под средний рост детей. Стены ярко расписаны художником в стиле детского рисунка и не боятся царапин, так как выполнены из сверхпрочного материала со сложным флоковым покрытием.

Фасад оформлен разноцветными полосками, напоминающими коробку с карандашами. Стены комнат и игровые площадки создают ассоциацию с детской раскраской. Комфортное и развивающее пространство кажется именно таким, каким бы его создали для себя дети.

В здании на 3,6 тыс. кв.м есть большой спортзал и концертная комната для занятий танцами и музыкой. Кухня оборудована не хуже ресторанной. Предусмотрены кабинеты психолога и дефектолога. Продуман медицинский блок с двумя палатами и панорамными окнами во двор, который разделен на 12 игровых площадок с верандами и теневыми навесами. Для ребят установлены горки, качели, балансиры, машинки, вертолеты, песочницы и гигантские счеты. А выучить ПДД можно в мини-квартале с дорожной разметкой. Командные игры, вроде футбола и баскетбола, будут проходить на небольшом поле с воротами и кольцами.

Главная площадка с обратной стороны здания покрыта безопасным прорезиненным покрытием двух цветов и обустроена скамейкой-пончиком, фантазийными деревьями и музыкальными инструментами. Рядом разбит мини-огород.

Территория детсада полностью огорожена, пройти внутрь можно через калитки с видеодомофонами. Вдоль здания расставлены камеры наблюдения и датчики, вся информация мгновенно поступает на пост охраны. В учреждении создана безбарьерная среда: детский сад оснащен современным лифтом и входами с уровня земли.-0-