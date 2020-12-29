В Копыле из-за аварии без холодной воды были 18 многоквартирных и 100 частных домов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле из-за прорыва водопровода без холодной воды были 18 многоквартирных и 100 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 28 декабря. "В 11.00 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по ул. Тимковичской, 15. Без холодного водоснабжения оставались 18 многоквартирных и 100 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

В 14.30 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-