В Копыле к областным "Дажынкам" отремонтируют более 140 объектов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле к областному празднику "Дажынкі" отремонтируют более 140 объектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Копыльского райисполкома Александр Дубина.
"Готовиться к областным "Дажынкам" начали в прошлом году. Тогда отремонтировали более 50 объектов и 11 улиц, в том числе несколько переулков и придомовых территорий. В планах на этот год - до праздника отремонтировать 146 объектов, 23 улицы и 9 переулков. Сделаем это к 15 августа", - рассказал Александр Дубина.
Сейчас строительные работы идут по всему городу, но особое внимание уделяют центральной площади, где во время праздника развернутся основные гулянья. Здесь приводят в порядок фасады зданий райисполкома, районного краеведческого музея, детской школы искусств, здания общежития, объект ДОСААФ и РКБО. "Объекты ремонтируют и в отдаленных от центра улицах, где также строят и новые. Например, в городе появится скейт-площадка, которую горожане сами выбрали во время опроса на сайте райисполкома, а также кинотеатр", - добавил заместитель председателя.
В Копыле также запланирована реализация ряда проектов ко Дню письменности, который пройдет здесь перед областными "Дажынкам". В городе появятся муралы с изображениями известных белорусских писателей, памятник Тишке Гартному и аллея с 17 интерактивными скамейками.
Кроме этого, на улицах города высадят около 400 тыс. цветов и саженцев деревьев.
День белорусской письменности пройдет в Копыле 5 сентября, а областные "Дажынкі" - в начале октября.-0-