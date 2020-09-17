В корне меняют подход

В лес все чаще приходят новые технологии. Пожары куда удобнее обнаруживать с помощью дронов, а если грамотно организовать производство, можно только на щепе и опилках зарабатывать сотни тысяч долларов. О том, какие перспективы ждут лесное хозяйство центрального региона, накануне профессионального праздника говорим с генеральным директором Минского ГПЛХО Евгением Крискевичем.

– Евгений Леонидович, в лесной отрасли региона прошла серьезная модернизация. Расскажите о самых масштабных проектах.

– Вы правы, область развивается динамично. Прогресс виден в различных направлениях, в том числе в промышленности. Ввели два пеллетных производства. Завод в Копыльском лесхозе мощностью 2 тонны в час с марта вышел на круглосуточный режим работы и на проектные мощности 1200 тонн в месяц. В мае начало работу пеллетное производство Борисовского опытного лесхоза, где стоит линия мощностью 3,5 тонны в час. К концу лета оно вышло на свои проектные мощности. Август отработали уверенно, произвели более 2,2 тысячи тонн продукции. Мы также модернизировали практически все производства в цехах, ввели новые линии. К примеру, в Логойском лесхозе работает высокопроизводительная фрейзерно-брусующая линия Ustunkarli. Еще более мощная линия этого же производителя выходит на проектные мощности в Борисовском опытном лесхозе.

– Минщина – один из зеленых регионов страны. Какие лесовосстановительные работы проводите?

– Если не будет леса, вся промышленность останется без сырьевой базы. Понимая это, очень внимательно относимся к лесовосстановительным работам. Планируем закупить три высокопроизводительных самоходных мульчера, благодаря которым сможем максимально механизировать лесокультурное производство (сейчас лесные культуры на 98% производятся ручным способом). Это также позволит качественно подготовить почву, максимально приблизиться к прямолинейности и, как итог, – в будущем сможем производить уход за лесными культурами механизированным способом. Молодежи на селе становится все меньше. Скоро столкнемся с тем, что некому будет создавать лесные культуры и ухаживать за ними. Поэтому уже сейчас работаем над тем, чтобы максимально механизировать эти процессы.

– Цеха некоторых лесхозов перешли на вахтовый метод работы. Почему руководители приняли такое решение и есть ли результаты?

– Да, у нас есть положительный опыт по цехам, где трудятся без выходных. Два дня человек работает по 12 часов, а следующие два у него выходные. То же самое с водителями на вывозке леса, на лесозаготовительных участках, где используются харвестеры, форвардеры. Некоторые коллективы работают круглосуточно, и эффект ощутимый. Агрегаты достаточно дорогостоящие, чтобы быстро окупить технику, ее нужно максимально загрузить делом. Вахтовый метод работы оправдывает себя и в цифрах, и в экономике. Рост по выручке – 20% к уровню прошлого года, по валютной выручке – более 11%.

– В этом году лесные пожары начались достаточно рано и продолжались в течение всего лета. Как сработала лесная охрана?

– Не стоим на месте и по части охраны и защиты леса. В каждом лесхозе области есть дрон, который помогает обнаружить возгорания на ранней стадии. Благодаря Всемирному банку обновили 11 пожарных машин, еще четыре приобрели за собственные средства. Без новой техники качественно произвести работы по тушению не получится. К сожалению, у нас еще используется техника 70–80-х годов. Она надежная, с высокой проходимостью по лесам, но те задачи, которые перед нами ставит природа, не всегда выполняет. А сегодня мы четко понимаем, что идет потепление климата. И лес – это первый индикатор.

– Как именно глобальное потепление влияет на растительность?

– Мы видим, что ареал ели все интенсивнее смещается на север. Скоро южнее Минска ельников не останется. Ель более хладнокровна в сравнении с другими деревьями. Ей нужны снежные зимы, паводки и непродолжительные засушливые периоды, а в последние десятилетия они длились достаточно долго. Если тенденция сохранится, в ближайшем будущем солигорчанам придется ездить в Логойск, чтобы увидеть елку.

– Сосны тоже могут исчезнуть из южных районов?

– Сосна – более гибкая порода, она может расти как на песчаниках, так и на болотах. Но с ней существует другая проблема. В районах с высоким залеганием грунтовых вод, особенно на Полесье, у сосны развилась поверхностная корневая система. Последние годы были засушливыми, время от времени мы даже осенью фиксировали возгорания в лесах. Как следствие, уровень грунтовых вод резко упал, и сосна, не получая той влаги, к которой привыкла, начала ослабевать. Это спровоцировало резкий всплеск вершинного короеда. Если раньше он среди вредителей леса занимал 6-7 место, то теперь вышел на первое. Были случаи, когда даже здоровые насаждения не справлялись с короедом. Но благодаря тем мерам борьбы, которые были выработаны совместными усилиями, нам удалось исправить ситуацию. В прошлом году в два раза сократили площадь поражения сосновых насаждений по сравнению с 2018-м годом, в нынешнем – еще на 50% к уровню 2019-го.

– В конце июля в Копыле сдан первый в области арендный дом для работников лесного хозяйства. Планируете продолжать строительство?

– Признаюсь честно, проект был довольно амбициозным. Поначалу верилось в него с трудом, потому что самостоятельно построить жилой пятиэтажный дом – очень серьезная задача. Но директор лесхоза заверил, что справятся и тем самым организуют праздник для большинства коллектива – как-никак 20 квартир! Нужно отдать им должное, с задачей справились на отлично. Директор лесхоза пошел на большее: кухни и санузлы полностью обустроили мебелью и бытовой техникой. Человеку, по сути дела, оставалось купить кровать – и можно заселяться. В конце июля работники получили ключи. Профессионального праздника дожидаться не стали. Хотелось, чтобы школьники увидели свои комнаты до начала учебного года, а родители успели обжиться до Дня работников леса. Было приятно смотреть на торжественном открытии дома в горящие глаза молодых людей, которые видели результат своей работы. Теперь у нас появился новый переходящий приз – камень-фундамент. Надеемся, скоро он вновь пригодится.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

Фото предоставлены Минским ГПЛХО,

7 Дней