В Королищевичах из-за временного отсутствия водоснабжения организован подвоз питьевой воды

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям деревни Королищевичи Минского района из-за временного отсутствия водоснабжения организован подвоз питьевой воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Минскводоканал".

"Вечером 25 апреля наблюдалось временное снижение давления в сети водоснабжения в зоне влияния РПНС "Шабаны". Для выявления причин и принятия мер по его восстановлению туда оперативно направили бригады предприятия, которые локализовали повреждение на водоводе диаметром 500 мм, - рассказали на предприятии. - Вместе с тем у абонентов деревни Королищевичи Минского района будет временно отсутствовать водоснабжение, организован подвоз воды".

Ухудшение качества воды в последующие трое суток также возможно в системе водоснабжения в микрорайоне Шабаны на улицах Ротмистрова, Шабаны, Селицкого, Бачило.-0-