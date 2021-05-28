В Краснопольском лесхозе выявлена недоплата налогов и неэффективное использование техники

28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Неэффективное использование техники и недоплату налогов установил КГК Могилевской области в ГЛХУ "Краснопольский лесхоз", сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

Во время проверки установлено, что лесхозом в 2015-2018 годах за счет средств бюджета для нужд лесного хозяйства были приобретены 5 автомобилей МАЗ и лесовозных прицепов к ним общей стоимостью более Br800 тыс., которые в действительности использовались исключительно для коммерческой деятельности лесхоза - лесозаготовок его хозрасчетным лесопунктом.

Также установлено, что на протяжении трех последних лет в лесхозе систематически допускалось накопление отходов лесопильного производства сверх разрешенных объемов. "Однако экологический налог за хранение отходов за такое превышение им не исчислялся - по итогам проверки налог и пеня в размере Br49 тыс. уплачены в бюджет", - подчеркнули специалисты.

Как отметили в КГК, контроль за работой лесохозяйственной отрасли продолжается.-0-