В Краснопольском районе на пострадавших от короеда землях посадят новые деревья

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусское экологическое движение" проведет 13 апреля в Краснопольском районе Могилевской области акцию по восстановлению леса на 45 га, пострадавших от повреждения жуком-короедом. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по массмедиа Белорусского экологического движения Ольга Лелюкова.

В качестве волонтеров планируется участие местных жителей, школьников, местной администрации и бизнеса. Акция пройдет по проекту Программы малых грантов Глобального экологического фонда "Смягчение негативного воздействия изменения климата путем ликвидации последствий эпидемии жука-короеда в Краснопольском районе Могилевской области" и будет приурочена к началу республиканской акции "Неделя леса - 2019", организатор которой - Министерство лесного хозяйства.

"Акция по посадке деревьев - это не только вклад в лесовосстановление и озеленение нашей страны, но и воспитание бережного отношения к лесу. Надеемся, что в дальнейшем акция перерастет в экологический флешмоб, в котором может принять участие каждый", - сказала Ольга Лелюкова.

Белорусское экологическое движение предлагает всем желающим выбрать саженцы и посадить дерево у себя на даче, рядом с домом, во время работ по озеленению территорий, субботника или любой другой акции. Затем следует выложить фото в соцсетях с хештегами акции #ДеревоПосажено, #TreePlanted и передать эстафету друзьям. "Мы выберем трех самых активных и оригинальных участников во Всемирный день окружающей среды (5 июня 2019 года) и вручим приятные сувениры и подарки", - добавили в общественном объединении.

За время реализации Белорусским экологическим движением различных проектов уже высажено около 180 тыс. деревьев.-0-