В Кричеве из-за аварии без воды были 247 частных домов и детсад

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве из-за прорыва трубопровода без воды были 247 частных домов и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 февраля в 10.35 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм по пер. Комсомольскому, 4 в Кричеве Могилевской области. Без холодного водоснабжения оставались 247 частных жилых домов и детский сад. Организовывался подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.

В 15.10 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-