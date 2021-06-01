В Кричеве предприятие ЖКХ незаконно получило из районного бюджета более Br190 тыс.

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве одно из предприятий ЖКХ незаконно получило из районного бюджета более Br190 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Могилевской области.
Результаты контроля функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства Кричевского района были рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области, где было отмечено: в сфере ЖКХ допускаются многочисленные нарушения законодательства.
"Контролеры выявили незаконное получение кричевским УКПП "Коммунальник" средств районного бюджета в общей сумме более Br190 тыс. Кроме этого, были установлены многочисленные случаи неэффективного использования государственного имущества, топливно-энергетических и вторичных материальных ресурсов, применение неповеренных приборов учета тепла и иные нарушения и недостатки", - отметили в областном ведомстве.
По результатам контроля 18 работников коммунальных служб района привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, материалы коллегии направлены комитетом для сведения и принятия мер реагирования заинтересованным государственным органам, выполнение внесенных предложений взято на контроль.-0-