В Кричеве презентовали туристический проект "Дорогами Потемкина"

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Потемкина в Кричеве прошла презентация международного туристического проекта "Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

"Этот проект - совместная работа нашего музея и ассоциации "Агентство интеграционных инициатив" (Смоленск). Прошедшая презентация - это финальный аккорд нашего проекта, в котором мы постарались собрать все самые важные и знаковые места князя Григория Потемкина. Он объединил в себе Смоленскую область, город Кричев и Крым, в развитии которого князь принимал активное участие", - рассказал Владимир Мищенко.

Так, во время реализации проекта прошел международный митап на берегу Черного моря, где участники собирали уникальные экспонаты и сведения о жизни и деятельности Григория Потемкина. Также одной из частей проекта стал исторический квест на тему малой родины российского князя - он проходил в Смоленской области. На базе Дворца Потемкина в Кричеве была создана виртуальная экспозиция, посвященная жизни и наследию государственного деятеля.

"Так мы подвели итоги практически годовой работы. Участники мероприятия познакомились с новым фильмом, связанным с местами Г.А. Потемкина, онлайн-туром "Дорогами Потемкина" и новым тематическим сайтом. Далее для гостей была проведена экскурсия по залам Дворца Потемкина. Настоящим сюрпризом для участников презентации стал самый настоящий бал. Также гости познакомились с достопримечательностями города", - отметил директор музея.

Участниками презентации международного проекта стали студенты Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, краеведы, музейные работники, блогеры и журналисты из Беларуси и России.-0-