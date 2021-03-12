В Крупках построят дом с адаптированными для людей с инвалидностью квартирами

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоэтажный дом с тремя квартирами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата построят в Крупках. Об этом рассказала на коллегии заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Наталья Игнатович, передает корреспондент БЕЛТА.
"В апреле в Крупках начнется строительство многоквартирного жилого дома для многодетных семей по указу №240, - сказала Наталья Игнатович. - Разработан проект возведения на первом этаже трех квартир, адаптированных для проживания людей с инвалидностью, которые нуждаются в улучшении жилищных условий".
Дом оборудуют доступной входной группой, автостоянкой для транспорта инвалидов, а также площадкой для реабилитационных занятий физически ослабленных лиц, которую оснастят специальными тренажерами и спортивным оборудованием. Также планируется обустройство квартир всей необходимой мебелью.
"Реализация этого проекта будет результатом объединения усилий многих неравнодушных людей. Она позволит двум инвалидам и маме с 13-летним сыном-инвалидом осуществить мечту о доступном, комфортном, обустроенном жилье", - добавила Наталья Игнатович.
Для реализации проекта из бюджета выделено Br275 тыс.-0-