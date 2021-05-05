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05 мая 2021, 16:08

В Крупском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение

Фото из архива
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня 5 мая с 20.00 до 22.00 на 465-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Плавучее Галое Крупского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшего место ранее", - рассказали в УГАИ.

В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении России на обоих полосах движения, в направлении Минска - на крайней левой (второй) полосе.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-

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