5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе на участке М1 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня 5 мая с 20.00 до 22.00 на 465-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Плавучее Галое Крупского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшего место ранее", - рассказали в УГАИ.

В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении России на обоих полосах движения, в направлении Минска - на крайней левой (второй) полосе.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-