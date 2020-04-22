В лаборатории в Ратомке будут проводить тесты на COVID-19

22 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Минской области начала работу вторая государственная лаборатория, где проводят тесты на COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Лаборатория находится в Ратомке. До сегодняшнего дня тестирование проб на COVID-19, поступавших из центрального региона, проводилось на базе вирусологической лаборатории Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в столице. По словам заместителя главного врача учреждения Вячеслава Колячко, решение об открытии второй лаборатории по забору проб на коронавирус принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. "Чтобы увеличить количество исследований, необходимо было оснастить лабораторию диагностики особо опасных инфекций в Ратомке всем оборудованием. Большую поддержку оказал Минский облисполком, огромную благодарность хочется выразить НАН Беларуси, которая передала необходимое оборудование для исследований. Оно уже смонтировано, специалисты обучены и обеспечены нужным количеством средств защиты. Имеются все необходимые запасы тест-систем для проведения исследований. Проводится процедура закупки еще нескольких единиц оборудования - это позволит увеличить количество проведенных тестов", - рассказал он.

Работать лаборатория будет круглосуточно в двухсменном режиме. Пробы из регионов доставляют сюда в кратчайшие сроки, исследование занимает в среднем 6 часов. РНК из доставленного материала выделяют при помощи наборов белорусского производства. Как отметила заведующая лабораторией вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/CПИД Наталья Цеханович, к работе привлекли более 20 специалистов из лабораторий вирусологических и микробиологических лабораторий, особо опасных инфекций, кожно-венерологического диспансера. "Меньше недели у нас ушло на освоение нового оборудование после его первых поставок", - обратила внимание она. Параллельно в лаборатории исследуют пробы на другие виды инфекций.-0-