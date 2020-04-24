В Ленинском районе Минска заложили Аллею Победы из 75 дубов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ленинском районе Минска заложили аллею, приуроченную к 75-летию Великой Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете ОО "БРСМ".

В молодежной инициативе приняли участие около 50 человек - депутаты Палаты представителей и горсовета, активисты столичного БРСМ, представители администрации Ленинского района, сотрудники "Зеленстроя" и жители района. Они высадили 75 краснолистных дубов и развесили на деревьях ленточки с белорусским орнаментом.

Аллею заложили в историческом месте - на проспекте Рокоссовского. Константин Константинович Рокоссовский - советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы. Это единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза и Польши. В 1945 году командовал парадом Победы на Красной площади в Москве.

Председатель столичного комитета БРСМ Сергей Клишевич подчеркнул, что идея посадки Аллеи Победы была предложена союзом молодежи Минска. "Каждый житель столицы будет прогуливаться по этой аллее, дышать свежим воздухом и радоваться, что такие места есть в нашей столице. Многие поддержали эту инициативу, значит, мы все делаем правильно", - заключил он.-0-

Фото БРСМ