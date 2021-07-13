В лесах Брестской области установился III класс пожарной опасности

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В лесах Брестской области установился высокий класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Брестская область пока единственная не ввела ограничения или запреты на посещение лесов. В регионе тоже напряженная ситуация: повсеместно установился III класс пожарной опасности. "Если в ближайшее время не будет дождей, то установится IV класс и леса будут закрываться для посещения. Сейчас наиболее сложная обстановка в восточной части области, например в Ганцевичском, Столинском, Пинском районах", - рассказал Илья Шпак.

В Брестской области с начала года произошло 77 лесных пожаров. Огонь прошел по площади 153,7 га. К слову, в прошлом году ситуация была серьезнее. За такой же период было зафиксировано 315 возгораний на 2331,3 га.

Лесная охрана призывает не пренебрегать правилами пожарной безопасности. С сухую и жаркую погоду достаточно одной искры, чтобы возник пожар. В частности, не стоит оставлять тлеющую золу, бросать непотушенные спички или сигареты, выжигать хворост и траву, работать с открытым огнем на торфяниках. Костры (мангалы, гриль, барбекю) разрешается разжигать на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,25 м. Огонь нужно постоянно контролировать. Обязательно нужно запастись средствами для его тушения.-0-