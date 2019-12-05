5 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В лесах Могилевской области сейчас работают 105 фотоловушек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ведущий инженер по охране и защите леса Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Дерюгин.

"На данный момент в лесах Могилевской области установлено 105 фотоловушек. С их помощью с начала года к ответственности привлечено 49 нарушителей. Среди нарушений вырубка деревьев, выемка грунта. Самое распространенное - люди выбрасывают мусор в лесных массивах", - рассказал он.

"С 20 декабря мы усилим контроль за незаконной вырубкой новогодних деревьев, - добавил Михаил Дерюгин. - Помимо работы фотоловушек во всей области начнутся рейдовые мероприятия, на дорогах будут работать мобильные группы. В их состав войдут наши специалисты и представители Госавтоинспекции. Приятно отметить, что граждане стали ответственнее относиться к природе. Уменьшается количество правонарушений. В лесах стало чище, меньше вырубают деревья. Так, за прошлый год в новогодний период были зафиксированы всего четыре незаконные вырубки".-0-