В лесхозах Витебской области построят 8 эстакад с современной страховочной системой

9 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В лесхозах Витебской области к концу года построят на железнодорожной линии погрузки 8 смотровых площадок с современной страховочной системой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Для повышения безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ лесоматериалов на железнодорожных станциях погрузки лесхозов Витебской области устанавливают смотровые площадки с современной страховочной системой. "Эти площадки представляют собой металлические эстакады, на которых установлены специальные страховочные системы с механизмом, предотвращающим падение с высоты. При движении в спокойном рабочем ритме такая тросовая система с поясом позволяет работнику свободно перемещаться по площадке и указывать водителю погрузчика, куда нужно укладывать бревна, например. Если же трос резко натягивается, то срабатывает стопорный механизм, и падения не происходит. В среднем высота такой эстакады достигает 4-5 м, поэтому обеспечение безопасности человека при погрузочно-разгрузочных работах в данном случае очень актуальна", - пояснил ведущий инженер по охране труда Витебского ГПЛХО Виктор Боровко.

Такие смотровые площадки со страховочной системой есть в 3 лесхозах - Витебском, Лиозненском и Дретунском. В этом году запланировано строительство еще в 8: готова к вводу в строй эстакада в Богушевском лесхозе, на финишной прямой находится возведение такой площадки в Шумилинском лесхозе, еще шесть - в процессе строительства.

Мероприятия по охране труда в Витебском ГПЛХО проводятся постоянно. В этом году к сентябрю все 19 лесхозов области должны перейти на новый стандарт охраны труда СТБ ISO 45001-2020 "Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению". На ремонт санитарно-бытовых помещений, обеспечение средствами индивидуальной защиты, закупку более совершенного и безопасного оборудования, улучшение условий труда (по температурному режиму, освещению и др.) в этом году планируется затратить более Br3 млн, что в расчете на одного работника составит Br350-400.-0-