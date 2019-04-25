В лесу около деревни Жестиное местный житель спас медвежонка

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории лесного фонда Логойского лесхоза вблизи деревни Жестиное местный житель Николай Рымша обнаружил маленького медвежонка, который находился на окраине леса без матери. Об этом БЕЛТА сообщили в лесхозе.

Николай Рымша оповестил Логойский лесхоз, РОВД, РОЧС, инспекцию охраны природы, животного и растительного мира. В районе была создана комиссия, представители которой выехали на место. Специалисты установили, что медвежонок возрастом около полутора месяцев находится в лесу без матери и в силу возраста не может позаботиться о себе, он крайне истощен и нуждается в медицинской помощи.

По решению комиссии маленький лесной житель был отправлен в центр экологического туризма в Станьково, при котором содержатся животные, оказавшиеся в трудной ситуации. До отъезда в Станьково инженер по охотничьему хозяйству Логойского лесхоза Александр Хатковский заботился о медвежонке, а сейчас поддерживает связь с работниками центра экологического туризма, интересуясь состоянием малыша.

Охотоведы продолжают работу, чтобы выяснить, где же обитала медвежья семья и что стало с матерью малыша.-0-