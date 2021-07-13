В летних кафе Витебска увеличат число мест для гостей "Славянского базара"

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В летних кафе Витебска в полтора раза по сравнению с прошлогодним форумом увеличат количество посадочных мест для гостей "Славянского базара", сообщила журналистам начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно в это время у гостей и жителей Витебска повышенным спросом пользуется продукция отечественных производителей. Товары легпрома, пищевых перерабатывающих предприятий Витебской области и всей страны будут реализовываться на улицах Ленина, Суворова и Кирова. Всего в городе на время "Славянского базара" будет работать около 300 торговых точек. "Помимо того, что в зоне проведения фестиваля в шаговой доступности находится 50 объектов общественного питания, дополнительно будут работать 22 летних кафе с числом посадочных мест более 2 тыс. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году", - сказала Ирина Левкович. Кроме того, 5 тыс. мест есть в стационарных кафе и ресторанах.

В нынешние жаркие дни будут продавать широкий ассортимент мороженого, охладительных напитков. На ул.Кирова Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты организует ярмарку белорусских и российских товаров. На ул.Замковой областной центр маркетинга презентует малый бизнес Витебска.

Предприятия общепита в дни фестиваля расширят ассортимент блюд белорусской кухни - они больше всего пользуются спросом у гостей. Одно кафе будет готовить 8 видов драников, другие порадуют едой на открытом огне. Также собираются приготовить самую длинную колбасу, выпекут сувенирную хлебобулочную продукцию. "Надеюсь, что торговля не испортит настроение гостей и участников форума, а придаст торжеству свой колорит", - добавила начальник главного управления.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля. На форуме ждут представителей 33 стран и около 5 тыс. артистов.-0-