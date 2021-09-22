В Лиде начали включать отопление в жилых домах

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе началось подключение отопления в жилом фонде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лидского райисполкома.

Сегодня началось подключение отопления в жилых домах, всех учреждениях образования, домах культуры, банях, гостиницах и общежитиях. 21 сентября тепло поступило в учреждения здравоохранения, соцобеспечения, а также в детские сады.

"После полного подключения жилфонда наступит очередь общественных и административных зданий, промышленных предприятий и других организаций", - добавили в Лидском райисполкоме.

При повышении среднесуточной температуры до плюс 8 градусов по Цельсию отопление в жилых домах будет работать в режиме протапливания с регулированием подачи тепла. При повышении температуры наружного воздуха возможно отключение отопления в местах общего пользования, например подъездах.-0-