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22 марта 2021, 12:07

В Лиде проводят уникальную операцию по протезированию передних лап у кошки

Ветеринарный врач Павел Жульпа с кошкой Лапой
Ветеринарный врач Павел Жульпа с кошкой Лапой

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уникальную операцию по вживлению бионических протезов в передние лапы кошки проводят ветеринары в Лиде, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодую кошку Лапу около полугода назад обнаружили и принесли в клинику волонтеры. У нее не было передних лап, ходить она не могла, но ветеринары решили дать ласковой и доброй кошке шанс на полноценную жизнь.

Опыт протезирования у лидских ветеринаров был. Но операция по протезированию сразу двух передних лап у кошки проводилась в Беларуси впервые.

Кошка Лапа
Кошка Лапа

"Используются для этого бионические протезы, которые должны прижиться к костям кошки. Она вновь сможет бегать на своих лапах", - рассказал главный врач ветеринарного центра "Кот Бегемот" Павел Жульпа. Он подчеркнул, что операции предшествовала серьезная подготовка.

"Протезы анатомически изогнуты под специфические контуры костей кошки. Для того, чтобы их создать, необходимо было сделать Лапе компьютерную томографию, создать 3D-модель костей, а на их основе в Новосибирске уже создали модель протезов. Это очень кропотливая работа, и нельзя было допустить ни одной ошибки", - рассказал специалист.

Ветеринарный врач Павел Жульпа
Ветеринарный врач Павел Жульпа

Титановые протезы перед операцией напечатали на 3D-принтере. Покрыты они специальным составом, который поможет прижиться к костям кошки. Операцию, а в ней помимо Павла Жульпы принимали участие Григорий Чегодаев из Минска и Андрей Елисеев, проводили на безвозмездной основе. Средства на протезы - более Br1,2 тыс. - собрали волонтеры и неравнодушные люди.

Сейчас Лапе вживили первый протез, второй - будет вживлен в ближайшее время. Сейчас кошка чувствует себя хорошо. Прогноз хороший. Особенной физической реабилитации не требуется, скорее кошке надо психологически осознать, что у нее снова есть лапки.

В Лиде планируют и дальше развивать протезирование, сделать его более доступным, научить и подготовить специалистов, чтобы операции по вживлению протезов можно было делать на базе других клиник. Для этого подали заявку на конкурс социальных проектов.-0-

Ветеринарные врачи Андрей Елисеев и Павел Жульпа
Ветеринарные врачи Андрей Елисеев и Павел Жульпа

Ассистент ветеринарного врача Екатерина Карпук
Ассистент ветеринарного врача Екатерина Карпук

Фото Леонида Щеглова

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ветеринария Гродненская область животные Лида
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