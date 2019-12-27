27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде таксист принял роды у пассажирки, с мамой и ребенком все в порядке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Лидской центральной районной больницы.

Жительница Березовки в Лидском районе вызвала такси, чтобы доехать до роддома. Она была дома с дочкой, ребенка не с кем было оставить, поэтому по пути она решила отвезти ее к родственникам.

Для женщины, рассказали в больнице, это пятые роды. Возможно, она не ожидала, что все начнется так быстро. Рожать она начала в такси в лидском районе Индустриальный. "Нужно отдать должное водителю машины. Он не растерялся, снял с себя одежду, согрел ребенка, в процессе вызвал скорую помощь", - отметили в лидской ЦРБ. Важно, что роды прошли без каких-то осложнений. Сейчас и с мамой, и с новорожденной дочкой все в порядке.

Водителя пригласили в больницу: неравнодушного мужчину поощрят подарком.

В случае начала родов медики советуют все же вызывать скорую помощь, а не ехать в больницу на такси.-0-