В Лиде устанавливают памятник князю Гедимину

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде устанавливают памятник великому князю литовскому Гедимину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Лидского райисполкома.

Разместится памятник на площадке перед Лидским замком. Начало строительство замка связывают с именем Гедимина, поэтому выбор места был неслучайным. Сегодня начались работы по установке бронзовой конной скульптуры весом около 3 т и высотой 6 м. Авторами выступили скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай.

"Еще будут продолжены работы с постаментом, необходимо нанести надписи, герб, установить таблички", - добавили в райисполкоме. Официальное открытие памятника запланирована к Дню города, который Лида традиционно отпразднует 7 сентября.

К слову, это не единственный памятник известной исторической личности, который в этом году будет открыт в Гродненской области. Как рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома, на центральной площади Слонима, который в этом году примет День белорусской письменности, появится памятник Льву Сапеге. Некогда издатель Статута Великого княжества Литовского был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался. На этой неделе, как ожидается, статуя будет отлита. В ближайшее время памятник будет установлен.-0-

Фото отдела культуры Лидского райисполкома