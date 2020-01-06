В Лидском районе возродили традицию обряда "Три короля"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2016 году, объявленном в Беларуси Годом культуры, Лидский районный центр культуры и народного творчества приступил к реализации этнопроекта "Абрады маёй краiны". В рамках этого проекта с 2017 года в агрогородке Ваверка удалось воссоздать старинный обряд "Три короля", который не проводился в этой местности с 50-х годов прошлого века.

Колядовщики посещают семью Чижик в деревне Мейры Лидского района

Суть обряда в том, что мужчины в костюмах волхвов (по-католическому Трех королей - Каспер, Мельхиор, Балтазар) с песнями посещают дома земляков и поздравляют их с праздник Богоявления.

Колядовщики посещают жителей деревни Мейры Лидского района

Фото Леонида Щеглова