В Лиозненском районе начнут монтировать самый мощный ветропарк в стране

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый в Витебской области ветропарк создадут этим летом в Лиозненском районе и введут в эксплуатацию в I квартале 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Вячеслав Черноусов.

Недалеко от Лиозно компания ООО "ВетроВатт" возведет две ветроустановки немецкой компании Vensys. Объем выработки экологически чистой энергии составит около 20 млн кВт.ч в год. Стоимость инвестпроекта - около $8 млн.

Начать установку секций и монтаж первых элементов ветроэнергетической станции рассчитывают в ближайшие дни. "В настоящее время смонтирован высотный кран для поднятия конструкций. По окончании работ общая мощность ветропарка составит около 6 МВт, это самый крупный проект по мощности в стране", - отметил Вячеслав Черноусов.

Площадка для установки ветрогенераторов определена в районе деревень Велешковичи, Симоново, Горшево, Емельяново и Заверино. Вторую ветроустановку собираются монтировать в августе. Вырабатываемая энергия будет поставляться в белорусскую энергосистему.-0-