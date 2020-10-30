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30 октября 2020, 09:05

В Лиозненском районе перезахоронят останки погибших в годы войны солдат

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе перезахоронят останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Торжественная церемония состоится 31 октября на воинском захоронении в деревне Великое Село. Со всеми полагающимися почестями здесь будут упокоены останки 38 советских солдат, погибших при освобождении района. Они были найдены во время проведения плановых полевых поисковых работ.

Также поисковикам удалось найти медаль "За боевые заслуги", по номеру которой был установлен один из погибших - старший сержант Василий Петрович Меньшов. Уроженец Порецкого района Чувашской АССР числился без вести пропавшим с ноября 1943 года. Удалось установить его родственников. По их просьбе для перезахоронения на Родине останки солдата будут переданы представителям официальной делегации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, которые приедут в Лиозно для участия в траурной церемонии.-0-

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