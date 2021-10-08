В Лиозненском районе перезахоронят останки шести красноармейцев

8 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на воинском захоронении в деревне Старь торжественно перезахоронят останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Лиозненского района. Церемония станет частью праздничных мероприятий по случаю 78-й годовщины освобождения, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Личный состав 1-й специализированной поисковой роты войсковой части № 28443 на территории района провел полевые работы с раскопками. Во время них и были обнаружены останки шести воинов и сопутствующие предметы. Установить фамилии погибших не удалось.

Сегодня в Лиозненском районе отмечают 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В программе праздника областные соревнования добровольных пожарных команд, митинг, показательное выступление 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, выставки и концерты.

Утром 8 октября 1943 года началось наступление на Лиозно. Неожиданное направление удара стало сюрпризом для нацистов. Укрепленные оборонные позиции гитлеровцев были сломлены, однако кровопролитные бои за полное освобождение Лиозно продолжались и 10 октября. Поэтому эта дата празднуется в районе как день освобождения. Именно над Лиозно взвилось первое на Витебщине Красное знамя как символ освобождения от оккупации.-0-