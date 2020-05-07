В Лиозненском районе перезахоронят останки советских солдат и мирных жителей - жертв войны

7 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе сегодня состоится торжественная церемония перезахоронения останков советских солдат и мирных жителей - жертв войны, найденных при проведении полевых поисковых работ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лиозненском райисполкоме.

Мероприятие начнется на офицерском военном кладбище в агрогородке Стасево, где состоится акция "Беларусь помнит. Помним каждого" с участием представителей областных и районных органов власти, а также всех, кто пожелает в этот день к ним присоединиться. Непосредственно церемония перезахоронения состоится в агрогородке Крынки. Со всеми полагающимися почестями останки двоих военнослужащих Красной Армии будут перезахоронены на местном воинском захоронении, а останки 37 мирных жителей (взрослых и детей) - на гражданском кладбище, расположенном неподалеку. Память погибших участники почтят минутой молчания.

На территории Лиозненского района находится 89 воинских захоронений, в которых покоятся около 32,3 тыс. солдат и офицеров. Работа по увековечиванию памяти защитников Отечества ведется в районе постоянно. Установлены почти 26 тыс. имен погибших, в том числе с начала года - около 300 новых фамилий.

"В районе осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы каждого из них мы поздравили лично и высказали самые искренние слова благодарности за мир и стабильность на нашей земле, возможность жить в свободной стране, подаренную нам и нашим детям", - подчеркнули в райисполкоме.-0-