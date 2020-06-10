В Лиозненском районе жители агрогородка Надежино и власти благоустроили кладбище

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе жители агрогородка Надежино и власти совместными усилиями благоустроили гражданское кладбище, сообщил корреспонденту БЕЛТА управляющий делами - начальник управления делами Лиозненского райисполкома Олег Гончаров.

Люди обратились на прием к председателю районного Совета депутатов Тамаре Дриленок в марте с предложением навести порядок на кладбище. Сельчане были готовы сами поучаствовать в этой работе. К маю совместными усилиями на захоронении отремонтировали ограждение, провели обрезку деревьев, покосили траву и убрали мусор. Дальнейший порядок на благоустроенном кладбище жители Надежино регулярно поддерживают сами. "Результат общего труда порадовал всех и показал, как важно не оставаться равнодушными, вовремя проявить активность", - подчеркнул Олег Гончаров.

Он привел еще два показательных примера, когда люди смогли сохранить работу, а местные власти - население. В конце прошлого года письменное обращение в райисполком и облисполком направил коллектив расположенного в Лиозно производственного цеха ОАО "Молоко" (Витебск). В тот момент рассматривался вопрос о его закрытии. Цех сохранили. "Сегодня в нем трудится около 50 человек. Производство вышло на стабильную работу, в перспективе планируется его реконструкция с установкой новой линии по производству сыров с белой плесенью. Если бы производственный цех закрылся, Лиозно могло потерять не 50 рабочих мест, а как минимум в два раза больше жителей, ведь в поиске нового места люди уезжали бы семьями", - отметил управделами.

Важным для районного центра стало и сохранение коллектива хлебозавода, который раньше относился к Лиозненскому райпо. В марте текущего года завершилась его ликвидация. "После коллективного обращения работников предприятия к председателю райисполкома было решено передать производство на баланс коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Лиозненская хлебная база". Сейчас здесь работают 22 человека. Выпуск новых видов продукции помог выйти на рентабельную работу и необходимые для стабильной производственной деятельности мощности. Ведется работа по расширению рынка сбыта производимой продукции", - добавил Олег Гончаров.-0-