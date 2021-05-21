В литовском пункте пропуска "Мядининкай" из-за реконструкции сокращена пропускная способность

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропускная способность литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") сокращена в два раза, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"Гродненская региональная таможня еще раз обращает внимание перевозчиков: в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") осуществляется масштабная реконструкция. По информации литовской стороны, которая ранее анонсировалась в средствах массовой информации, пропускная способность пункта пропуска "Мядининкай" сокращена в два раза", - говорится в сообщении.

С учетом изложенного перевозчикам, следующим в страны Евросоюза, настоятельно рекомендуется выбирать альтернативные пункты пропуска.

В таможне добавили, что на 18.00 21 мая выезд в Литву перед пунктом пропуска ожидают свыше 600 грузовиков.-0-