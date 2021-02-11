В литовском пункте пропуска "Мядининкай" замедлено таможенное оформление

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") замедлено таможенное оформление. Такая информация размещена в Telegram-канале Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
"По информации сопредельной стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" с утра 11 февраля в связи с малочисленностью смен литовских контрольных служб замедлены процедуры оформления", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соседнем пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный белорусский - "Котловка") также с сегодняшнего утра наблюдаются проблемы с работой баз таможенного оформления литовских контрольных служб.
В ведомстве рекомендуют грузоперевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления в штатном режиме будет сообщено дополнительно.-0-